Pago digital de telefonía, internet y televisión creció 30% en 2019

Pagar una factura dejó de ser sinónimo de filas, dinero en efectivo o facturas de papel. Los colombianos siguen adoptando medios digitales de pago con el fin de evitar pérdidas de tiempo, congestiones y, sobre todo, para tener mayor flexibilidad y certeza con sus pagos.



Tigo entregó una cifra reveladora: el pago digital de facturas de telefonía, internet y televisión creció 30% entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019. Otro dato relevante es que, del total de facturas pagadas digitalmente en Tigo, el porcentaje de pagos con tarjeta de crédito ya es del 20%, un dato no menor si se tiene en cuenta las cifras de bancarización del país.



Uno de los aspectos que más impacto tiene en la transformación digital de los pagos tiene que ver con los sistemas de recaudo. Para los usuarios es necesario tener la seguridad que su pago se efectuó correctamente, con seguridad de la información y en las fechas precisas. Para esto, las empresas siguen evolucionando en sus opciones y plataformas.



Para tener contexto internacional, la firma de investigación RBR pronostica que para 2022, habrá más de 400.000 máquinas de autopago instaladas por los minoristas en más de 60 países en todo el mundo. Y NCR, líder mundial en tecnologías omnicanal, encontró en un reciente estudio que el 54% de los minoristas pudieron aumentar el rendimiento mediante el uso de soluciones de autopago y el 76% tuvieron un mejor servicio debido a pagos cortos y más rápidos.



“Las transacciones digitales se han convertido en una experiencia de servicio para los usuarios. Y nuestra obligación es que estas experiencias sean lo más simples, seguras y efectivas que se pueda. Pensamos día a día en cómo hacerles la vida más fácil a nuestros usuarios, cómo ahorrarles tiempo o preocupaciones. Son esas soluciones las que están marcando la diferencia en nuestro proceso de transformación digital”, comentó José Mantilla, vicepresidente Digital de Tigo.



Actualmente, los pagos automáticos son una solución potente para que los usuarios no se tengan que preocupar por las fechas de vencimiento de sus facturas. Recientemente, Tigo implementó una modalidad de autopagos en el que el cliente tan sólo registra su tarjeta de crédito y establece una fecha de pago y queda automatizado el proceso.



“A muchos usuarios se les pasa la fecha de pago de sus facturas en medio de las ocupaciones diarias, de algún viaje o por simple olvido. Con el servicio de pagos programados, ya no hay que preocuparse. El sistema, de forma automática descuenta el costo a pagar y envía una notificación de la transacción”, explica José Mantilla.



Una de las ventajas relevantes de este servicio es que el cliente puede activar sus pagos en el momento que lo desee o al realizar el pago, desde su computador o dispositivo móvil. El proceso de activación sencillo e intuitivo para el cliente que puede activarlo en cualquier canal digital de Tigo.



PASO A PASO:



1. Ingresa a nuestra página web y haz clic en la opción "Paga tu factura".



2. Consulta tus servicios con el número de documento del titular del servicio o con el número de la línea que deseas pagar:



3. Al ingresar con el número de documento del titular, se despliegan todos los servicios a su nombre (servicios fijos y móviles), debes seleccionar el servicio que deseas pagar.



4. Al seleccionar el medio de pago con Tarjeta Crédito.



5. Debes diligenciar los datos solicitados, al final del formulario antes de pulsar el botón "PAGAR" encontrarás dos casillas: una para registrar la tarjeta de crédito para que al hacer pagos en el futuro solo necesites ingresar el código de seguridad y número de cuotas, y otra para programar el pago automático de este servicio.



6. Se desplegará una ventana de confirmación de datos. Confirma el proceso pulsando el botón "PAGAR"



7. ¡Listo! Ya tienes una preocupación menos. Al momento de pagar se abre en una nueva ventana la confirmación del pago y la activación del débito automático. Ten en cuenta que a tu correo electrónico deben llegar 2 notificaciones.