Para Alberto Contador, Egan puede marcar un era en el ciclismo mundial

Si hay una voz autorizada para hablar de un campeón del ciclismo mundial como el colombiano Egan Bernal es el exciclista español Alberto Contador, en cuyo palmarés figuran los títulos del Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. Por eso, es fácil para él reconocer la calidad de los diferentes pedalistas y saber cuáles son sus cualidades.



Dueño de un ataque demoledor, Contador era de esos pocos ciclistas que entendían muy bien las carreras. Sin importarle que faltaran muchos kilómetros para la meta, el exciclista español salía en busca de una etapa, el liderato o recortar tiempo en una clasificación general cuando se veía lejos de un podio.



Por eso, el respeto que aún le tienen en el pelotón internacional le da el aval para reconocer la calidad de Egan, a quien no para de llenar de elogios por sus cualidades sobre la bicicleta.



En entrevista con EL TIEMPO, Alberto Contador afirmó que el joven ciclista colombiano tiene una capacidad física, fisiológica y mentalidad muy fuerte, y todo eso lo tiene hoy en las calles de París con la camiseta de líder del Tour de Francia, a tan solo 127 kilómetros de la posibilidad de darle a Colombia su primer título en la carrera más importante del mundo.



Además, el español habló de cuán importante fue el paso de Bernal al equipo Ineos y cuál es la proyección que el colombiano tiene para los próximos años de su carrera.



¿Cuál es el secreto de Egan?



La verdad es que tiene una gran capacidad física y mental que se puede ver a todos los niveles en todas las competencias en las que participa. Tiene unas cualidades, tanto en la parte fisonómica como física, para destacarse en el ciclismo, que son las que le dan esa ventaja por encima de varios corredores y le permiten estar mejor durante la competencia. Pero, definitivamente, esa parte mental es mucho más importante que todo, y por eso tiene puesta la camiseta de líder del Tour de Francia. Y aunque en esta carrera no se lo vio sólido en la contrarreloj, pudimos ver que en los otros escenarios, como el plano y la montaña, siempre estuvo muy fuerte. Demostró que es un corredor de tres semanas y, sobre todo, que tiene la convicción de poder ganar.



¿Esa mentalidad en el ciclismo se trabaja o también se nace con ella?



Precisamente, esa mentalidad se va dando con el paso de las competencias; se va forjando con el paso de los años. En el caso de Egan, se ha venido madurando con las victorias que ha conseguido, y esto lo ha fortalecido aún más. Pero es claro que en su caso también, sin lugar a duda, se nace con ella.



¿Cuáles son las cualidades que destacan a Egan en los diferentes terrenos?



Lo que más se puede destacar de Egan en cuanto a sus cualidades es la capacidad de recuperación que tiene, porque es muy buena. De un día a otro ya tiene las fuerzas para seguir pedaleando sin ningún problema por encima de sus rivales. Y bueno, desde luego, Egan Bernal es un corredor muy completo: es un corredor que te va bastante bien en la montaña, pero también te hace una buena contrarreloj. Además, es muy vivo para ubicarse dentro del pelotón en esas etapas nerviosas en las que algo puede pasar.



¿El ciclomontañismo le ayudó en algo en la ruta?



No. La verdad, todas sus condiciones son de genética. La montaña es su terreno y, lógicamente, lo ha ido trabajando durante estos años. Si hubiera comenzado con el ciclismo de ruta, seguro que también tendría el mismo rendimiento que hoy en día le vemos.



¿Le sorprende que haya ganado títulos tan rápido?



La verdad, no me sorprende por todo lo que he hablado de sus cualidades y mentalidades. Tiene una gran carrera por delante. Él y Nairo Quintana tienen mucho más por ganar. (Egan) es un corredor que está habituado a la victoria y no le incomoda hacerlo ni se llena de presión.



¿Cuáles son las características que le gustan a usted del pedaleo de Egan?



Me parece fantástico verlo en la montaña. Es un tipo que se muestra siempre muy sólido. Son muy pocas las veces que lo vemos sufrir. Siempre está atento a cualquier movimiento o ir a la ofensiva. Además, a diferencia mía, es un corredor que cuando escala siempre va sentado en su bicicleta, haciendo un total control. Tiene un buen golpe de pedal, y eso definitivamente es una garantía. Esas cualidades lo tienen celebrando el Tour de Francia y lo pondrán a pelear por los títulos del Giro de Italia y de la Vuelta a España.



¿Qué le aportó a la carrera de Egan la llegada al Ineos y tener de compañero a Chris Froome?



Lo llevaron por su proyección y de a poco le fueron aportando toda su infraestructura y su trabajo. Lo ayudaron a entender cómo se entrena, cómo se debe cuidar con la comida y le maduraron su mentalidad.



¿Cuál es la proyección de Egan Bernal?



Creo que lo primero que hay que pensar es en el día tras día. Ya se tiene un título del Tour de Francia, pero no se debe afanar su proceso. Saber que tiene por delante una carrera brillante, pero no hay que meter presión. Vivir carrera tras carrera. Lo importante es que ganó el primer Tour y que toda Colombia pueda seguir disfrutando de su carrera y todo lo que tiene por dar en los próximos años.



¿Pero es el líder de la nueva generación?



Egan me gusta mucho. Pienso que puede marcar una era. Tiene 22 años y muchas temporadas por delante. Debe preservarse y manejar bien las situaciones.



Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVila44