Para Jeff Bezos, donar US$10.000 millones no es nada

Con una sola publicación de Instagram, Jeff Bezos se ha comprometido a convertirse en uno de los filántropos más generosos de la historia.



Sus ganancias de este año ya han cubierto el costo. El fundador de Amazon.com Inc. anunció el lunes que ha creado el Bezos Earth Fund para ayudar a contrarrestar los efectos del cambio climático.



El compromiso es uno de los más grandes registrados después de la promesa de Warren Buffett en 2006 de donar US$36.000 millones a la Fundación Bill y Melinda Gates y la herencia de Helen Walton de US$16.000 millones a Walton Family Foundation en 2007, según datos recopilados por Chronicle of Philanthropy.



Es un buen momento para que Bezos haga la donación. Ya ha agregado US$15.600 millones a su fortuna -o aproximadamente US$325 millones por día- en las primeras siete semanas de 2020.



Incluso si el valor total del regalo fuera restado inmediatamente de su riqueza, Bezos seguiría siendo la persona más rica del planeta con una fortuna de US$120.500 millones, justo por delante de Gates, de acuerdo con el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Buffett y Gates también han visto sus fortunas alcanzar nuevas alturas, incluso a medida que crece su filantropía.



Eso refleja ganancias en el mercado de valores, pero también la dificultad de regalar sumas masivas y asegurarse de que funcionen de manera eficiente.



La publicación de Bezos no especifica un marco de tiempo para su donación. Bezos, de 56 años, ha intensificado su filantropía después de años de relativa moderación.



A diferencia de muchos de sus pares ricos, incluida su exesposa MacKenzie Bezos, no ha firmado Giving Pledge, establecida por Buffett y los Gates, en la que multimillonarios aceptan donar la mayoría de sus fortunas a la caridad.



Bezos previamente acudió a Twitter en 2017 para preguntar como podría utilizar mejor su riqueza para ayudar a las personas "en este momento".



Eso desencadenó un frenesí de respuestas (el tuit tiene más de 46.000 comentarios) de todos los rincones del mundo.



Un año después, comprometió US$2.000 millones en proyectos que trabajan para aliviar la falta de vivienda y mejorar la educación.



El anuncio del lunes en las redes sociales, que ha atraído a unos 300.000 me gusta, es otra señal de la postura cada vez más pública que Bezos está adoptando.



Ha aumentado el ritmo de sus ventas de Amazon en los últimos meses, compró una mansión en Los Ángeles, según informes establece records en el mercado del arte y frecuenta cada vez más la alfombra roja junto a su novia Lauren Sánchez.



Bezos tendrá que aumentar sus donaciones antes de poder igualar a la Fundación Bill y Melinda Gates, la fundación privada más grande del mundo.



Tenía una dotación de US$47.000 millones a fines de 2018, en gran parte gracias a las donaciones de Buffett y la familia Gates.



Bloomberg