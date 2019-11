A esta hora, así está la movilidad en Bogotá

Con la habilitación de 7 estaciones, de las 20 que permanecían fuera de servicio, arrancó este miércoles la operación de Transmilenio. Los buses troncales y zonales comenzaron operación en horarios habituales, según el reporte inicial de la jornada que entregó el centro de control del sistema de transporte.



11:16 a.m.

Movilización por la avenida Caracas con calle 34 genera afectación de este corredor en el sentido sur - norte.



11:56 a.m.

La movilización llegó a la diagonal 31 con carrera séptima. Los vehículos son desviados por funcionarios de la secretaría de Movilidad.

Vehículos esviados por funcionarios de la secretaría de Movilidad por manifestación. EL TIEMPO

10:48 a.m.

Los dos carriles de la carrera séptima entre la calle 33 y el parque Nacional están ocupados por los manifestantes. La marcha avanza hacia la plaza de Bolívar.



10:28 a.m.

En este momento empezó la movilización hacia la plaza de Bolívar desde el parque Nacional. Hacen presencia centrales obreras y grupos de estudiantes.





10:26 a.m.

se registra manifestación en la calle 19 con carrera 10, sentido oriente - occidente, generando afectación de este corredor. Aforo aproximado de 200 personas.



Autoridades realizan acomodamiento.



10:02 a.m.

En la Carrera Séptima se presentan movilizaciones a la altura del Parque Nacional. Transmilenio Inicia desvíos para buses duales.



10:17 a.m.

Bloqueo en la carrera 7 con calle 40, por manifestaciones en la zona. Se realiza cierre entre las calles 36 y 39.



9:47 a.m.

En estos momentos la operación transcurre con total normalidad en las diferentes troncales del Sistema.



Buses vandalizados: 1 troncal

Estaciones vandalizadas: 1 - Avenida Cali (Troncal Calle 80)





9:19 a.m. Se habilita el Portal de la Calle 80. Se abren estaciones Avenida Cali, Carrera 90 y Quirigua. El servicio de alimentación también es habilitado en Portal 80 y estaciones Av. Cali y Granja – Carrera 77.



8:47 a.m.

A la hora, 822.151 usuarios han realizado validaciones en el componente troncal, zonal y TransMiCable.



Buses vandalizados: 1 troncal



8:34 a.m.

Se habilita paso para la flota troncal en Portal Suba. Operan también estaciones La Campiña, TV 91 y 21 Ángeles. Se mantiene suspendido servicio de buses alimentadores por manifestaciones ajenas a la operación.



8:02 a.m.

Por manifestaciones ajenas a la operación se deja de atender el Portal de la Calle 80 y estaciones: Quirigua, Carrera 90 y Av. Ciudad de Cali. La flota hace retornos en la estación Granja – Carrera 77.



7:30 a.m.

Se deja de atender el Portal Suba por manifestaciones ajenas a la operación. Flota troncal hace retornos en estación 21 Ángeles. Se dejan de atender estaciones La Campiña, TV 91 y 21 Ángeles.

#TMahora (07:19 a.m.)



7:15 a.m.

Se suspende servicio de buses alimentadores al Portal de Suba por bloqueos de manifestaciones. La flota de la troncal de Suba hace retornos en la estación 21 Ángeles.



6:38 a.m.

En el Portal de Suba, noroccidente de Bogotá se reporta una manifestación de 15 personas sobre el anden. Se asigna unidad de tránsito. Por ahora no hay reporte de bloqueo.