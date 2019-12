Tener una buena idea no es tan difícil como pensamos, de hecho, estoy seguro que todos alguna vez hemos producido en algún momento de creatividad alguna idea “out of the box,” esas ideas innovadoras, ganadoras, que hubieran sido dignas de premio.



Pero ¿qué pasa con tantas buenas ideas que no pasan de ser solo “buenas ideas”? Cuando pasamos de la idea a estructurar el proyecto, todos tenemos la mente puesta en conseguir los mejores resultados, a nadie le gusta fracasar y de hecho siempre ponemos todo nuestro esfuerzo en hacer las cosas bien. Entonces ¿Por qué tantos buenos proyectos fracasan?



Hace algunos años cuando pasé de trabajar de agencias de publicidad a una gran multinacional, veía cómo a pesar del esfuerzo del equipo de dirección, de contar con excelentes agencias y de hacer grandes inversiones de dinero, la “materialización” y monetización de ideas tenía resultados mediocres. Fui encargado entonces de “mapiar” los procesos que se estaban llevando a cabo y de encontrar una solución que evitara el fracaso de tantas buenas iniciativas. En esta revisión del proceso me encontré con un problema profundo de planeación. Esta falta de planeación conducía a que pocas veces se cumpliera con tiempos, alcance y costos asignados, o si se lograba cumplir con una de las tres variables, las otros dos no se cumplían.



Aunque todos hablamos de planeación, muy pocos son los que destinan el tiempo necesario para esta primera etapa y que reconocen que en esta fase del proceso puede estar la clave del éxito de cualquier proyecto, según el PMBOK Guide (A guide to the project management body of knowledge), el grupo de proceso: planeación es el que más pasos y herramientas tiene. Son 24 pasos en comparación con los tan solo 8 pasos del grupo de procesos de ejecución. Esto dice mucho acerca de dónde invertir la mayor cantidad de tiempo y energía en un proceso. Si bien es muy importante la ejecución es sobre la fase de planeación donde se debe ejercer mayor control. Sin una buena planeación cualquier proyecto, llámese la nueva página web de la compañía, el bautizo de su hijo o proyectos tan grandes como el Space X de Elon Musk corren el riesgo de quedarse en aquella buena idea de la cual nunca obtuvimos lo esperado.



Mi intención con esto es llamar la atención de todos sobre la importancia de no correr, todos queremos ver resultados, y muchas veces tener las cosas de hoy para mañana. La experiencia me indica que si queremos tener un “smooth ride” como dirían los gringos, lo mejor es ser paciente y tomarse en serio la planeación. No importa qué tan grande o pequeño sea su proyecto, no importa que usted no sea un Project Manager. La planeación tiene mucho de sentido común, piense siempre en los tiempos, defina las actividades y realice un cronograma; el alcance se define desde el principio, ponga de acuerdo a todos los interesados antes de avanzar; presupueste y valore el riesgo.



Siempre habrá oportunidades de hacer las cosas mejor y la oportunidad para mí definitivamente está en el planear. Una vez alguien me dijo: “si está planeado fracasar, no planee”. La ejecución es importante, pero no es ahí donde debemos enfocar la mirada luego de tener una gran idea. Por último recuerde, una idea que no se ejecuta es solo un sueño que no tiene ningún sentido. Stop, arret pare… Haga una muy buena planeación y luego ejecute.





Juan Carlos Briceño Trujillo. Profesor de Marketing de la Universidad del Rosario y CESA. CEO Shape Marketing.

Especial para Portafolio