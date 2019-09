Procuraduría suspende a Santrich como representante a la Cámara

Tras aparecer el video en el que un pequeño grupo de guerrilleros de las Farc anunciaron su regreso a las armas, Jesús Santrich fue suspendido disciplinariamente por la Procuraduría como representante a la Cámara, escaño que había obtenido gracias al acuerdo de paz.



Para el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, “resulta inaceptable que un prófugo y confeso como el señor 'Santrich', que se hace alarde de sus reiteradas burlas a las víctimas, a la sociedad y al acuerdo de paz, pueda ostentar el título de congresista, previsto en la Constitución como representante del pueblo”.



(Duque anuncia ofensiva militar contra Márquez y Santrich).

La Procuraduría investiga las presuntas faltas de orden disciplinario en que habría incurrido 'Santrich', con el anuncio de fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley.



En comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, el órgano de control le solicitó el cumplimiento inmediato de la suspensión por tres meses de Seuxis Paucias Hernández Solarte -nombre real de 'Santrich'-, lo que implica además la suspensión del pago de su salario como congresista.



Además, la Procuraduría inició el trámite ante el Consejo de Estado para que se decrete la pérdida de investidura de 'Santrich', teniendo en cuenta su inasistencia a 6 sesiones plenarias, en las que fueron discutidos y aprobados proyectos de ley y/o actos legislativos.



Teniendo en cuenta que se desconoce la ubicación del exjefe guerrillero, se solicitó al Consejo de Estado que designe, sin dilaciones, el nombramiento de un abogado de oficio, para que en el trámite del proceso se garantice el derecho a la defensa y la celeridad debida.



Finalmente, la Procuraduría designó una agencia especial para que intervenga en el nuevo proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra 'Jesús Santrich' por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y utilización ilegal de uniformes e insignias.



'Santrich' está prófugo de la justicia desde el pasado 9 de julio, día en que no se presentó a la indagatoria a la que estaba citado en la Corte Suprema, que lo investiga por narcotráfico.



(Iván Márquez y Jesús Santrich anuncian que vuelven a la guerra).



Sin embargo, desde el 30 de junio pasado se perdió el rastro del exguerrillero, cuando abandonó su esquema de seguridad en el espacio territorial de reincorporación en Tierra Grata, Cesar, y se desplazó con rumbo desconocido.



El jueves de la semana pasada el exguerrillero reapareció en un video, en el que junto a 'Iván Márquez', 'el Paisa', 'Romaña', 'Aldinever', y otros exguerrilleros de las Farc anunciaron su rearme, argumentando supuestos incumplimientos al proceso de paz por parte del Gobierno.



Desde el mismo jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dijo comenzó el proceso para la expulsión de la justicia especial de estos exguerrilleros, puesto que el rearme es causal de expulsión. La JEP también reactivó las órdenes de captura en contra de los ex-Farc que aparecían en el video y que estaban vinculados al caso 001 de la JEP, por secuestos cometidos por esa guerrilla.



Y el viernes la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía anunciaron nuevas órdenes de captura contra los exjefes guerrilleros.



'Jesús Santrich' volvió a aparecer en un video publicado el domingo 1 de septiembre, en el que reiteró que un reducto de las Farc retomaba la lucha armada, que buscarían alianzas con el Eln, dijo que el objetivo de la guerrilla no serán los policías y militares sino "la oligarquía", y convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente y a un nuevo proceso de paz que incluyera a todos los grupos armados.



De otro lado, 'Santrich' además del proceso en la Corte por naroctráfico, y el nuevo que le abrieron por varios delitos relacionados con su aparición, armado, en video, en la JEP tiene dos casos: el primero, por secuestros de las Farc, y el segundo, la apelación de la Procuraduría a la decisión, de mayo pasado, que lo cobijó con la garantía de no extradición, frente a la solicitud de Estados Unidos.



La justicia estadounidense lo señala de haber participado en el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país, después de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.



