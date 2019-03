Putumayo busca ser referencia en turismo

Una de las iniciativas para fortalecer la economía en Colombia, es, ‘Yo Voy’, una campaña impulsada por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), que tiene como objetivo principal, estimular el desarrollo de varias regiones del país por medio del turismo comunitario y experiencial, pero no solo en temporada alta.



Además, esta campaña también busca mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, campesinas e indígenas por medio de alternativas de productividad, competitividad y emprendimiento.



(Estrenan estrategia para traer negocios verdes a tres departamentos).

Y justamente, uno de los destinos que se sube al vehículo de la transformación, es el Putumayo, que por medio de esta vocación recién descubierta, busca promover un circuito turístico para que tanto viajeros nacionales como internacionales puedan conocer la diversidad que alberga su territorio.



Así lo menciona Sorrel Aroca Rodríguez, Gobernadora del departamento del Putumayo, quien expresa que antes en la región no se podía pensar en recibir turistas, “sin embargo, ahora que la percepción de seguridad está cambiando y cada vez son más las personas que se atreven a visitarnos, el destino está tomando fuerza, algo muy importante para nosotros pues revela que la estigmatización, está quedando en el pasado y que nos están mirando de forma diferente”.



Además, resalta que “si bien es cierto, todo el país se está beneficiando con el distanciamiento del conflicto armado, es trascendental que realmente quienes hemos vivido la guerra, tengamos la oportunidad de disfrutar de ello, ojalá Colombia nos vea como opción, nosotros nos estamos consolidando y estamos articulando esfuerzos para tener ofertas atractivas para los visitantes, por ejemplo, ya contamos con 25 operadores turísticos en la región y la lista va en aumento”, agrega Aroca.



(El 2018 fue un año histórico para el turismo en Colombia).



Igualmente, este circuito turístico recoge una muestra de diferentes atractivos que involucran gran variedad de escenarios, donde se puede realizar desde turismo de observación y aventura, hasta turismo de bienestar o gastronomía.



Así mismo, un dato para resaltar es que al iniciar el recorrido por el Putumayo, hay que tener en cuenta que en esta zona del país, el turismo se desarrolla de una manera diferente, pues este no involucra grandes lujos y su fortaleza radica en que el turista descubra la esencia del lugar.



PUTUMAYO ANCESTRAL



En el alto Putumayo, el etnoturismo y el turismo de bienestar y salud, son los protagonistas, allí en los municipios de San Francisco, Santiago, Colón y Sibundoy, habitan varias comunidades indígenas, entre ellas la Camëntsá y la Inga.



Según, Janeth Chapal, experta en turismo del departamento, este es un lugar con gran riqueza biodiversa y ancestral, “en esta zona, el valor agregado es que se puede interactuar con comunidades indígenas, además de disfrutar de su cultura, tradición y arte, pues estos pueblos son especialistas en artesanías, tallado de madera y medicina tradicional”, menciona.



A esto se suma el Taita Juan Agreda, quien resalta que “la toma de yagé, –una de las actividades que más atrae turistas a esta zona– debe hacerse cuando la persona sienta el llamado y con un propósito especial, ya que tiene poderes curativos y medicinales a los que muchos acuden para sanarse de sus enfermedades”.



Igualmente, el destino cuenta con atractivos turísticos relacionados al tema de la salud, como los termales de Colón en el Centro Turístico Ambiaku, que tienen propiedades medicinales de carácter volcánico y acogedores hoteles como La Posada, entre otros, que son ideales para descansar y conectarse con los sonidos de la naturaleza.



“La delicadeza del entorno y de las comunidades indígenas, no permiten que en el Putumayo se genere turismo de grandes cadenas, no queremos que los recursos se queden dentro de los cuatro muros de un gran hotel, aquí el fuerte es el turismo comunitario, el que impulsa a las comunidades y en el que todos pueden tener beneficios”, agrega Sorrel Aroca.



VERDE EXUBERANTE



Sin embargo eso no es todo, en el medio Putumayo, también se encuentran destinos atractivos como Mocoa, la capital del departamento, donde la oferta es un poco más tradicional pero cuenta en sus alrededores con varios atractivos naturales.



Uno de ellos es la cascada del Fin del Mundo, una imponente caída de 75 kilómetros de alto, donde los turistas más arriesgados pueden hacer actividades como rapel o la posibilidad de nadar en alguno de los pozos cercanos. Además este lugar, permite que diferentes comunidades se unan y ofrezcan al público servicios complementarios.



Según Juan Pablo Ramírez, gerente de Ecoturismo Putumayo, “gracias al turismo comunitario, se está generando un dinamismo económico muy importante en la zona, ya que gracias a esto, los operadores privados con ayuda de las comunidades, se están fortaleciendo y a su vez generando más interés por el departamento. La gente nota el trabajo en equipo y los esfuerzos por que las visitas sean realmente significativas”.



Este lugar, que también hace parte de la Serranía de los Churumbelos, es un centro de amortización climática para el país y para el mundo, pues alberga entre Villa Garzón y Mocoa, cascadas como el Ojo de Dios y Hornoyaco, especiales para hacer turismo de aventura y actividades como el senderismo, entre otras.



Además cuenta con ofertas de alojamiento muy interesantes como la Posada Turística Dantayaco o el Centro Ecoturístico Samawé.



AVENTURA Y DIVERSIDAD



Así mismo, otra de las grandes apuestas del Putumayo, es el turismo de observación que se da gracias a la biodiversidad de la zona y que permite que aficionados a la fotografía, biólogos, científicos, entre otros, disfruten del avistamiento de primates, aves y mariposas.



Además como si fuera poco, esta región en la que se encuentran municipios como Orito, Puerto Asís y el Valle del Guamuez, está desarrollando en antiguas fincas donde se cultivaba coca, diversas ofertas de hospedaje rural, como los centros ecoturísticos Maiju y Kofan, además de espacios naturales como la Piedra de Pijilí o la Cascada Silvania, en donde se impulsa el turismo sostenible.



Al mismo tiempo, esta parte del departamento, cuenta con plantaciones de frutos exóticos para potenciar la economía de las comunidades, por lo que es común encontrar frutas como el arazá, la cocona o el copoazú y productos como los palmitos o el sacha inchi, mejor conocido como el maní de los Incas.



Fredy Segura, gerente de donde se Oculta el Sol, una agencia turística que opera una cascada con el mismo nombre, menciona que el Putumayo es un lugar mágico que todos deben conocer.



“En este lugar ocurren cosas místicas, aquí la conexión con el universo es tal, que han llegado personas con múltiples problemas y cuando se van, se llevan una perspectiva diferente de las cosas, incluso, hay algunos que logran escuchar pasos de jaguares y tambores ancestrales, el que conoce este departamento regresa a casa amando la vida, yo hago un llamado para que turistas de todas partes, descubran el encanto del Putumayo y de todo lo que tenemos por ofrecer”, concluye.



MÁS PROYECTOS EN EL PUTUMAYO



“Con una inversión de 3.000 millones de pesos, en el bajo Putumayo, se construirán miradores con equipos dotados para el avistamiento de aves, así como senderos para promover el turismo de aventura”, explicó Magda Rodríguez, secretaria de Productividad y Competitividad del Putumayo, quien agregó que se espera desarrollar obras como las toldas de Puerto Asís, un famoso corredor gastronómico de la zona, la construcción de un sendero ecoturístico en el puente El Tigre, ubicado en el Valle del Guamuez, en memoria de todas las víctimas del conflicto armado que fueron asesinadas en este lugar y el proyecto de instalación de puntos ecológicos con los recicladores de la zona para conservar los sitios turísticos adecuadamente. Además, Rodríguez señaló que “el departamento está preparando la ‘Semana del Putumayo’, un evento que se realizará en la ciudad de Bogotá y que espera mostrar la riqueza artesanal y biodiversidad de la región”.