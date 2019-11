¿Quién está detrás del Grupo de Resistencia Antidisturbios?

Si alguien sabe llamar la atención para dar a conocer su radical postura de extrema derecha, es Jaime Arturo Restrepo Restrepo.



Más conocido en redes sociales como el Patriota, este abogado antioqueño, y quien también se presenta como defensor de los Derechos Humanos, se ha caracterizado por su férrea crítica, no solo a todo lo que tenga que ver con la izquierda, la guerrilla o la oposición, sino también hasta al mismo uribismo, del cual se alejó por "diferencias ideológicas".



El llamado a crear un grupo ciudadano autodenominado ‘Resistencia Civil Antidisturbios’ para hacerles frente a las presuntas amenazas de atacar el metro de Medellín en el paro nacional del 21 de noviembre es el más reciente acto de Restrepo que lo puso de nuevo en los titulares de los medios y en redes sociales.



Ya lo había hecho a comienzos del 2018, cuando era candidato a la Cámara por Antioquia del partido Opción Ciudadana. Restrepo recorrió las calles del país haciendo campaña con un tubo de PVC colgado en el cuello, simulando ser un collar bomba, como símbolo del terrorismo que quiere erradicar del país.



Con esto, el Patriota quería "recordarles a los colombianos que sufren del síndrome del olvido que ese tipo de hechos criminales no pueden volver a ocurrir" y que la exguerrilla de las Farc usó ese tipo de instrumentos en el pasado.



Una estrategia que no le funcionó, pues los 2.985 votos que obtuvo no le alcanzaron para llegar al Congreso, donde esperaba "ponerle el palo en la rueda a la Farc y anular los acuerdos de La Habana, porque Colombia no puede convertirse en una Venezuela”.

Y es que a Restrepo ni siquiera el gobierno actual lo convence. En sus redes sociales son constantes las críticas al presidente Iván Duque y hasta al mismo Álvaro Uribe, a quien veneraba e idolatraba, pero que ahora critica pues asegura que no es el de antes.



De hecho, tanto Duque como Uribe lo bloquearon en Twitter.



También en 2018, Restrepo estuvo inmerso en un enfrentamiento verbal por redes sociales con el columnista Ernesto Yamhure (también asociado con el uribismo), quien lo trató de "miserable y canalla".



La respuesta de Restrepo fue dura. Como también lo fue la que le dio en 2014 al senador Iván Cepeda, quien le preguntó al Patriota si él era alias Samuel, un paramilitar de Sonsón, Antioquia."A mí no me difama más guerrillero asqueroso, dígame dónde y cuándo y cuadramos esto. Escoja el arma (sic)", le dijo Restrepo retándolo a un duelo.



En el video en el que promueve la 'Resistencia Civil Antidisturbios', el Patriota aparece con Luis Emilio Arboleda, uribista que se dio a conocer por desmontar la bandera LGBTI que estaba colgada en el Pueblito Paisa para luego cortarla y botarla a la basura.



En sus redes, Arboleda también ha promovido este grupo 'antidisturbios' con un lenguaje que incita a la violencia: "Vamos a defender Antioquia con nuestras vidas, si estos sinvergüenzas quieren conocer a los antioqueños putos, los van a conocer" y "La ciudad de Medellín, la ciudad no la entregamos ni por el p***s, nos vamos a la guerra".



POLICÍA RECHAZA ACTUACIÓN DE GRUPO 'ANTIDISTURBIOS'



El brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, rechazó cualquier acción de este grupo y aseguró que la Policía no necesita protección, por el contrario, iniciativas como estas lo que van a generar son más problemas.



"La institucionalidad (Policía, Ejército, Alcaldía, Fiscalía, etc.) son los únicos que pueden actuar para garantizar la seguridad ese día. Ningún grupo ciudadano puede tomar justicia por propia mano porque eso puede empeorar la situación", aseguró el general.



De igual forma, el general de la Policía les pidió a quienes van a marchar no dejarse infiltrar por personas violentas que buscan atentar contra la infraestructura de la ciudad.



Por eso, reiteró Camacho, el mensaje, para esta y cualquier otra iniciativa ciudadana que busque ejercer control durante las marchas, es abstenerse de contrarrestar a otras personas de forma violenta y dejar la seguridad en manos de las autoridades.



Para esto, explicó el uniformado, se contará con el apoyo de unos 2.000 policías en puntos estratégicos como avenidas principales, instituciones educativas, centros comerciales, estaciones del metro, entre otros.



Estos reforzarán a los cerca de 5.000 policías que permanentemente están en el territorio del valle de Aburrá.



