RAM 1000: para trabajo duro y viajes en familia

El mercado colombiano espera en mayo (día aún por definir) el lanzamiento de la nueva camioneta RAM 1000, la cual trae consigo toda la fuerza de una pick- up y la comodidad de una SUV (Sport Utility Vehicle).



Llega con un motor 1.8 e.TorQ EVO, caja automática de seis velocidades, dirección eléctrica y control de tracción, entre otros elementos.



“Este vehículo surgió de una investigación realizada por nuestros ingenieros, quienes tras identificar fortalezas y debilidades de varios productos más grandes, juntaron en uno mediano toda la fuerza de una pick-up con el lujo y confort de una SUV, por lo que nació la SUP (Sport Utility Pick up). Usted encuentra allí diseño, confort y modernidad, además de agilidad, capacidad de carga, fuerza y durabilidad”, afirmó Cecilia Oportus, RAM Brand Supervisor RDC.



Este automotor, de la casa Fiat Chrysler Automobiles (FCA), fue presentado regionalmente hace pocos días en Panamá, donde se robó todos los aplausos. En Argentina y Brasil esta camioneta es conocida como Fiat Toro, pero para el sector que ellos catalogan Rest of Latam (14 países de la región salvo los mencionados anteriormente) se conocerá como RAM 1000.



“La marca RAM tuvo un crecimiento muy significante con más de 154% durante el año pasado, lo que demuestra que estamos 100% motivados y vamos a empujar al máximo en la región. Para nosotros es una de las marcas más importantes de FCA y, sobre todo, una de las más importantes en Rest of Latam. Estamos convencidos de que RAM va a ser nuestra marca comercial, de placer, off road, pero sobre todo de emprendimiento, en lo que vamos a estar muy enfocados”, dijo Nicholas Parkes, director de Rest of Latam y encargado de RAM para toda Latinoamérica.



Más allá de su atractivo diseño, comodidad, potencia y seguridad, quedó en claro que esta SUP se adaptará bien a las a las carreteras colombianas, con suspensiones delanteras (McPherson) y traseras (Multi-Link).