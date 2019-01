Roma, la película mexicana, máxima favorita en los Óscar

La película mexicana "Roma" y "The Favorite" parten como las máximas favoritas en la 91 edición de los Óscar con diez nominaciones cada una. La cinta mexicana se convirtió hoy en la primera obra en español que logra la nominación en la categoría reina de los Óscar, la de mejor película.

Los otros nominados son: "Black Panther" ("Pantera negra") "BlacKkKlansman" ("Infiltrado del KKKlan") "Bohemian Rhapsody" "The Favourite" ("La favorita") "Green Book" ("Green Book: Una amistad sin fronteras") "A Star Is Born" ("Nace una estrella" o "Ha nacido una estrella") "Vice", "El vicepresidente: Más allá del poder" o "El vicio del poder".



De mismo modo, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, director de la película, fue nominado al Óscar a mejor director. El resto de los nominados a la categoría de mejor director son: Spike Lee, "BlacKkKlansman" Pawel Pawlikowski, "Cold War" Yorgos Lanthimos, "The Favourite" Adam McKay, "Vice".



Las otras candidaturas de "Roma" son a mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor película de habla no inglesa, mejor fotografía, mejor guion, mejor diseño de producción, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.



Noticia en desarrollo…