Hilton Bogotá, referente del turismo de negocios para las Américas

El Hotel Hilton Bogotá fue galardonado internacionalmente como un referente del turismo de negocios de América Latina y se consolida así como la joya de la corona, no solo para la cadena Hilton sino para la oferta turística de la ciudad que ostenta, entre otros, el reconocimiento a la ciudad con mayor número de eventos y visitantes corporativos de la región.



(Hilton avanza en 10 hoteles para los próximos tres años).

Durante los dos últimos años, Hilton Bogotá ha sido merecedor de los más importantes premios del sector a nivel internacional, consolidando su participación estratégica en la consolidación de Bogotá como la capital de los eventos en las Américas, reconocimiento que ratifica el primer lugar de la ciudad en el último ranking publicado por la International Congress and Convention Association (ICCA). La capital del país recibió más de 52 mil personas en 52 eventos registrados, seguida por Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y San Pablo, entre otras.



Este posicionamiento, se debe gracias a la oferta especializada de la ciudad, de la cual Hotel Hilton Bogotá se consolida como un referente no solo a nivel local sino regional, siendo galardonado con diferentes premios y reconocimientos a nivel internacional.



“En los últimos años hemos logrado consolidar una oferta única y diferenciada que nos permite jugar un rol muy importante dentro de la oferta ciudad-país. Estamos comprometidos con el desarrollo permanente de servicios ajustados a la medida que nos permitan seguir liderando la apuesta que hace la cadena Hilton por Colombia”, aseguró Cedric Nubul, gerente general de Hotel Hilton Bogotá.



A propósito, el Hotel cuenta con el liderazgo del galardonado como Gerente General del Año 2018 para las Américas, Cedric Nubul, un francés enamorado de Colombia que, junto con su equipo de más de 200 personas, ha consolidado al Hotel como un referente en toda la región, posicionando a la ciudad y al país en lo más alto del sector del turismo corporativo y de negocios.



Gracias a esto Hilton Bogotá ha recibido en los últimos dos años, seis reconocimientos internacionales, dentro de los que se destaca el F&B Award of Excellence otorgado por Hilton, el Colombia's Leading Business Hotel 2017 y 2018 en los World Travel Awards (WTA) América Latina 2018 y Cedric fue incluido por la revista norteamericana Hotel Management en su edición anual, donde destaca la labor de 37 de los mejores gerentes hoteleros a nivel mundial.



Igualmente, Hilton Bogotá fue elegido entre aproximadamente 350 hoteles de la cadena, incluyendo las marcas de lujo Conrad y los Waldorf Astoria, para ser reconocido con el galardón de Hilton Awards of Excellence y ha sido merecedor por dos años consecutivos en Genius of the And otorgado por Hilton a los hoteles que logran tener todos sus KPI en verde.



Dentro del reconocimiento se resaltó la labor de Hilton Bogotá y todo su equipo de cocina, tanto en la carta del bar como en el menú de habitaciones, y por supuesto, destacando el servicio de alta gastronomía que brinda el restaurante La Ventana y su búsqueda constante de la excelencia.



El Hotel también ha sido reconocido para las Américas por sus iniciativas que impulsan una gastronomía natural con productos frescos en el programa “De la granja a la mesa”, cuyo propósito es apoyar a los pequeños productores de diferentes regiones del país, a partir de una cadena de producción de 360° donde los campesinos siembran productos que posteriormente son consumidos en el restaurante La Ventana; los residuos son utilizados para generar el abono que ayudará al crecimiento de la siembra, logrando así, una producción sustentable.



Este reconocimiento se otorga con base a una serie de resultados obtenidos: La medición de satisfacción de los colaboradores que se tiene a cargo, los resultados en las encuestas de satisfacción de los huéspedes, por métricas de ahorro y productividad, por el posicionalmente en el mercado en cuanto a los competidores, por innovar y reinventarse, por el compromiso con el medio ambiente y la sociedad, entre otros factores.



Hilton Bogotá abrió sus puertas el 2011, en el corazón financiero de la capital, desde entonces todo su equipo ha trabajado incansablemente por complacer y deleitar a turistas y visitantes que llegan al hotel para disfrutar de una placentera estadía o de un momento agradable con gastronomía exquisita en el restaurante La Ventana, los magníficos cocteles y fiestas de Levels Bar y Sky15, la terraza recién inaugurada del Hilton, con una privilegiada vista de los cerros orientales de Bogotá.