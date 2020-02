Tecnología, aliada del agro colombiano

Archivo particular

Según la Agencia Nacional de Tierras, seis de cada 10 familias campesinas en Colombia no son dueñas de la tierra que trabajan.

A lo largo de los años, el sector agropecuario ha sido considerado como uno de los principales motores de la economía nacional, ya que genera empleo, crecimiento y productividad en el país. Sin embargo, acceder a crédito se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes trabajan en esta actividad, debido a la informalidad que identifica a esta industria.



(Emprendimientos digitales que transformarán el agro).

Según la Agencia Nacional de Tierras, seis de cada 10 familias campesinas en Colombia no son dueñas de la tierra que trabajan. Además, de acuerdo con la Superintendencia Financiera, en la actualidad, 930.180 personas (9 por ciento del total de deudores del sistema) cuentan con al menos un crédito bancario para desarrollar actividades agropecuarias.



Pensando en esta problemática, dos jóvenes ingenieros decidieron desarrollar una plataforma, que apalancada en la tecnología, ayuda a los campesinos colombianos a obtener financiación para sus proyectos agrícolas.



Se trata de Agrapp, una herramienta que le apuesta a la transformación del ‘agro’ en Colombia, conectando inversión con proyectos agrícolas productivos y rentables a los que les brindan ayuda en su estructuración, ejecución y gestión para una justa y mejor comercialización.



“Esta iniciativa nace como el sueño de dos ingenieros y compañeros de colegio, quienes

siempre estuvieron cerca al financiamiento informal que no permitía avanzar a las familias”, cuenta Carlos Zubieta, cofundador de esta plataforma.



(Productos del agro que más crecerán en esta década en Colombia).



Estos emprendedores notaron que sus amigos tenían familiares que no tenían tierra, capital para producir, ni historial crediticio para solicitar un crédito, por ello decidieron arrancar este proyecto, financiando a una agricultora de Ubaté, Cundinamarca, que gracias a su apoyo, logró pasar de ganar $600.000 para sostener a sus tres hijos a tener una ganancia de 1’200.000 mensuales.



“Esta idea se consolidó luego de 6 meses debido a la participación de la incubadora de ideas de negocio Founders Intitute, organización estadounidense que ha incubado famosos emprendimientos como Udemy, Poladrone y LookStyler”, explica David Duarte, cofundador de Agrapp.



Recientemente, esta plataforma recibió un espacio en el programa de aceleración de la incubadora Rockstart a nivel Latinoamérica y de Endeavor en Colombia para seguir continuando su idea de negocio.



A la fecha, Agrapp ha financiado 10 proyectos por un total de 272 millones, a través de 62 inversores que realizaron sus inversiones en la página web www.agrapp.com. En la actualidad, esta herramienta tiene presencia en seis departamentos del país: Cundinamarca, Boyacá, Quindio, Valle del Cauca, Antioquia y Córdoba.