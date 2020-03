Temblor rompió tubo que deja sin agua parte de Cundinamarca

Archivo particular

Miles de habitantes del municipio de Chía, vecino a Bogotá, están sin agua en medio de la cuarentena general por la pandemia del nuevo coronavirus, luego de que un tubo se dañara por un temblor en la madrugada de este sábado.



(Un sismo sacudió este sábado el centro del país).

Los más de 130.000 habitantes de Chía, en Cundinamarca, están sin el servicio por la ruptura de un tubo madre que transporta agua hacia esa localidad limítrofe con la capital colombiana, informó el alcalde Luis Carlos Segura en un video enviado a periodistas.



"Es un daño bastante fuerte (...) que va a dejar sin agua a un gran porcentaje del municipio, por no decir que a la totalidad", aseguró.



"Es un daño que no esperábamos y que fue ocasionado por un evento natural", agregó.



La estructura se averió la madrugada de este sábado como consecuencia de un temblor de magnitud 5,1 ocurrido en la madrugada de este sábado con epicentro en el municipio de Los Santos, departamento del Santander (noreste), según el estatal Servicio Geológico Colombiano.



El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció el envío de camiones cisterna para abastecer a la población mientras se restablece el servicio.



Las autoridades no precisaron cuándo podría regresar el agua a Chía, aunque llamaron a la ciudadanía a racionarla.



Decenas de personas salieron a las calles, algunas con tapabocas y guantes, para comprar agua, según se observaba en imágenes publicadas en redes sociales.



La afectación se presenta en el cuarto de 19 días de confinamiento general ordenados por el presidente Iván Duque para intentar frenar la propagación de la COVID-19, que deja seis muertos y 539 contagios detectados desde el 6 de marzo.



AFP