El súper clásico del continente que definirá finalista en Copa América

Pudo haber sido la final perfecta, pero el destino ha puesto a Brasil y Argentina a pelear este martes por primera vez en la historia de la Copa América en semifinales, en el duelo de gigantes sudamericanos.



El escenario de combate: el Mineirao de Belo Horizonte, un coliseo en donde Brasil ya ha derramado sangre al caer 7-1 con Alemania en semifinales de 'su' Mundial de 2014, pero donde también ejecutó 3-0 a su archirrival en las eliminatorias a Rusia-2018.



(Copa América: ¿Brasil o Argentina? Sólo uno estará en la final).



La Canarinha nunca ha perdido la Copa América como local y su hinchada le exige mantener la estadística.



La Albiceleste, que no gana el torneo desde Ecuador-1993, puede golpear duramente a su eterno rival, si es que su estrella Lionel Messi, por fin, despierta.



Vuelve Casemiro A falta de Neymar, fuera por lesión, ha surgido la figura de Everton, atacante del Gremio. La alineación de Tite no traería sorpresas y Firmino y Gabriel Jesús lo acompañarían en la ofensiva. Casemiro retorna en el mediocampo tras su suspensión por amarillas, y la única duda en la lateral es Filipe Luis, aquejado de un dolor en la pierna y quien podría ser reemplazado por Alex Sandro. Aunque Tite no quiso dar señales.

Lionel por partida doble



Y si a Brasil le falta Neymar, en Argentina, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, aún no deja sentir su presencia en el terreno de juego: "La verdad que no estoy haciendo mi mejor Copa América", sostuvo recientemente.



En su "ausencia", quien ha destacado es el atacante del Inter italiano Lautaro Martínez, y el artillero del Manchester City, Sergio Agüero. Pero nadie subestima a 'Lio'.



"Es claro que todo cuidado es poco para un equipo con el mejor jugador del mundo", reconoce el zaguero Thiago Silva.



En tanto, Tite, que confiesa no haber dormido bien pensando en el juego, también le puso el ojo.



"Argentina creció en términos colectivos. Lo colectivo potencializa las individualidades. No se puede anular a Messi. Pueden disminuirse sus acciones pero no se pueden neutralizar sus acciones", explicó Tite.



El DT de Argentina Lionel Scaloni, confirmó la presencia de Sergio el "Kun" Agüero como titular, pero se guardó la alineación.



"La alineación no la tengo confirmada (...) Ni Messi está confirmado". Hasta ahora ha preferido mantener a Paulo Dybala como carta de recambio. Tal vez podría sorprender.