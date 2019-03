Todo listo para feria de estudios en el exterior más grande del mundo

Archivo particular

Con más de 100 expositores Eduexpo, la feria de estudios en el exterior más grande del mundo, en su visita a Colombia tendrá pabellones oficiales de los gobiernos de Canadá y Australia.



El recorrido será por las ciudades de Barranquilla, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Bogotá, entre el 29 de marzo y el 7 de abril. El objetivo del evento es promover estudios en Canadá, Australia y otros países participantes.



Las inscripciones para participar en estas ferias son gratuitas a través de www.eduexpos.com/colombia. Las ferias reunirán a representantes de agencias gubernamentales, agencias de intercambio de Colombia, de escuelas y universidades de países como: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Francia, España, Suiza, Letonia, Hungría, México y Nueva Zelanda. Quienes asistan podrán informarse en detalle sobre estudios en el exterior.



Sin duda, esta es la más amplia oferta educativa de estudios en el exterior que haya venido a Colombia. Será un espacio de encuentro entre las universidades extranjeras y los jóvenes, padres de familia, e interesados en realizar estudios de en el extranjero. Hay posibilidades de cursos de grado, postgrado, cursos de idiomas, maestrías de negocios, estudios de especialidad e inclusohigh school en el exterior.



La información sobre cantidad, pago, posibles descuentos y becas completas se podrá obtener en el evento directamente con los representantes de las instituciones.



Además, en todas las ciudades los visitantes podrán asistir, además de los stands, a conferencias informativas para conocer como escoger la mejor opción con diversos gobiernos y especialistas.



Así será el recorrido de la Eduexpo por nuestro país:



• Barranquilla, el viernes 29 de marzo, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el Hotel Dann Carlton.

• Medellín, el domingo 31 de marzo, de 2 de la tarde a 7 de la noche, en el Centro de Eventos El Tesoro.

• Pereira, el martes 2 de abril, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el Hotel Movich.

• Bucaramanga, el jueves 4 de abril, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el Hotel Holiday Inn.

• Bogotá, el sábado 6 y domingo 7 de abril, de 2 de la tarde a 7 de la noche, en el Ágora Bogotá Centro de Convenciones.



Según Sebastián Fernandes, vicepresidente de operaciones globales de FPP EDU Media, compañía organizadora de Eduexpo, “en la actualidad Colombia, está en alza pues envía a más de 36,000 estudiantes al extranjero cada año. Otros países han experimentado números decrecientes, a menudo debido a una desaceleración de sus economías, cambios políticos o una combinación de ambos.En los últimos 15 años, FPP EDU Media ha organizado ferias en la mayoría de los países de América Latina. Nuestra experiencia, nos permite tener un alto conocimiento sobre los estudiantes de la región. Para 2019, no visitaremos países como Bolivia, Paraguay y Venezuela, pero estaremos en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú”.