Toque de queda en tres localidades de Bogotá

Tras anunciar el toque de queda en toda la ciudad, el alcalde Enrique Peñalosa decretó el toque de queda Kanney, Bosa y Ciudad Bolívar, medida que aplicará desde las 8:00 de la noche de este viernes hasta las 5:00 de la mañana de este sábado.



Según Peñalosa, son más de 20.000 miembros de la Policía y 4.000 hombres del Ejército los que están dispuestos para salvaguardar la capital.





Asimismo, señaló que Transmilenio está operando un 48% y que espera que pronto sea despejada la troncal de la Caracas para habilitar en un 60% su funcionamiento.

Como resultado de PMU que lideramos en @PoliciaColombia con Alcalde @EnriquePenalosa, se ha decidido decretar toque de queda en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Buscamos preservar el orden y seguridad en estas zonas, con presencia de policía y ejército nacional. — Iván Duque (@IvanDuque) November 22, 2019



"Lamentablemente ha habido un vandalismo generalizado en 76 estaciones. Han vandalizado 79 buses", dijo y agregó que "hay unos delincuentes que quieren destruir nuestra democracia y nuestra ciudad y que creen que lo van a lograr".



En ese sentido, señaló que el vandalismo "no es por debilidad, es por autocontrol". "A diferencia de otros países na han habido muertos", indicó.



Por otro lado, invitó a la ciudadanía a unirse contra el vandalismo: "utilicemos nuestras cámaras, filmemos y compartamos la información. No nos dejemos manipular por lo que hay en redes sociales que no corresponde a la verdad".



Finalmente señaló que los que quieren destruir y saquear la ciudad no lo lograrán. "Que quede claro: nuestra ciudad y nuestra democracia tiene como defenderse. Tenemos toda la información de que esta noche quieren continuar con los saqueos y los actos de vandalismo", recalco.