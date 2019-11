Transformación digital: Colombia es un referente en América Latina

Colombia avanza a buen ritmo en la implementación de la trasformación digital, en comparación otras naciones de América Latina. Incluso, el país hace parte de los referentes en torno a este proceso. Así lo considera Leandro Kruger, director de la empresa estadounidense Rockwell para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe, que ofrece sistemas de automatización e información industrial, y quien habló con Portafolio en el reciente Automation Fair realizado en Chicago, Estados Unidos.



¿Cómo perciben la velocidad de la implementación de la transformación digital en los países del área andina?



Vemos que este proceso avanza a buen ritmo especialmente en sectores como el petrolero, minero, la industria de alimentos, farmacéutica y cementera, además de otras actividades que están trabajando en la adopción de la transformación digital.



Por esa razón, Rockwell continúa en plena expansión en Colombia, cuyo país está creciendo de manera significativa en la implementación de nuevas tecnologías.



¿Tenemos el recurso humano suficiente para emprender este proceso sin contratiempos?



Sí. No solamente se cuenta con el recurso humano sino que hay empresas que están trabajando para proveer conocimiento. Nosotros mismos lo estamos haciendo. Lo importante es crear un ecosistema del conocimiento que nos permita atender las necesidades en esta materia. Y es claro que el país y la región están avanzando en este campo.



¿Cuál es el tipo de profesionales y de personal especializado que se requiere en estos procesos de transformación digital?



Estos procesos tienen que ver directamente con tecnología y por eso tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria. En el caso de Rockwell, lo que importan son los objetivos de las líneas de negocios. La tecnología es el camino para obtener un resultado exitoso.



Sin embargo, en este tema juegan roles claves las personas expertas en manejo de datos, análisis financiero y profesionales en producción de calidad, entre otros. Allí se concentra la gran demanda de mano de obra calificada.



¿Cómo ven ustedes las pymes en este proceso?



Este es un tema importante. Y aquí lo que se requiere es que haya escalabilidad. Hoy en día la tecnología está accesible a todo tipo de empresas, es decir, a grandes medianas y pequeñas. Hace 10 o 15 años estas compañías no tenían esa posibilidad por falta de soporte financiero y hoy cuentan con un aliado clave que es el acceso a la tecnología. Las plataformas están disponibles para todo el mundo así como las formas de contratación y hasta los softwars. Y nosotros atendemos a este tipo de empresas.



¿Cómo ven el avance de la educación formal para la era digital. Es decir, de la formación académica para el empleo del futuro en Colombia?



Yo creo que ya hay conciencia sobre el tema. Las universidades están discutiendo sobre la estructuración de programas que preparen a los profesionales para las necesidades de la transformación digital. Nosotros mismos estamos trabajando con grupos de estudiantes entre 9 y 16 años para que desarrollen proyectos de robótica en una alianza con Lego. Se llama First Lego Liga. Estas actividades las realizamos en Colombia. Los muchachos diseñan proyectos innovadores que generan soluciones para una comunidad específica. También lo hacemos, a otro nivel, con mayores de 16 años. Así promovemos iniciativas creativas en las nuevas generaciones.



¿Qué están haciendo los gobiernos de la región para la transformación digital?



El trípode que genera la innovación se está ejecutando en Colombia y otros países es decir, la empresa privada, el Estado y la academia. Eso es muy importante.



¿Qué cuellos de botella perciben en el mercado colombiano para el desarrollo definitivo y la implementación de la transformación digital?



El principal punto que veo es que los empresarios no tienen claro el beneficio de invertir en tecnología. Esa es una barrera. Hay que tener claro que esto no es un costo sino una inversión. Cuando esto se entiende, las empresas toman la decisión de invertir para mejorar su productividad aumentar sus ingresos y su rentabilidad y competir en los mercados.



Yo veo que en Colombia ha habido un cambio considerable en la velocidad con la que se está adoptando tecnología para la producción digital. Es evidente que hay grandes ventajas para las empresas que adoptan tecnología y digitalizan sus procesos.



Usted me ha hablado de la importancia de la participación de la empresa privada, el Estado y la academia.



¿Dónde queda el consumidor?



El consumidor, que en nuestro caso son las empresas que adquieren servicios, juega un roll clave a través de adopción. Una vez ellos adoptan una tecnología o una propuesta de valor, eso se difunde y sus costos de reducen, en beneficio de los empresarios.



En concreto ¿cuáles son los principales retos de las empresas para la transformación digital?



Uno de los principales retos es lograr que el conocimiento, es decir, el know how de las empresas se conserve. Rockwell tiene tecnologías que permiten capturar la información y la experiencia de las personas más antiguas de las empresas y que estarían próximas a su retiro. De esa manera, la compañía puede hacer uso de ese conocimiento y transmitirlo a las nuevas generaciones.



¿Cuál es su percepción sobre Colombia respecto a la transformación digital?



Yo creo que va bien. Estamos viendo mucha actividad, interés e inversión. Fue muy importante lo de la creación del Centro para la cuarta revolución industrial, en Medellín. Esto lo convierte en referente en este tema.



¿Cuáles son las expectativas de Rockwell en Colombia?



Estamos en un proceso de expansión en el país llegando a nuevos sectores y con presencia nacional. Aquí tenemos el centro de soporte remoto que opera para todas las naciones del área Andina, Centro América y el Caribe. Las perspectivas son muy positivas.



Por invitación de la empresa Rockwell a Automation Fair, en Chicago.