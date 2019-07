Tres colombianos entre los favoritos al tour de Francia

En ausencia del británico Chris Froome y del holandés Tom Dumoulin, el Tour de Francia se inicia el sábado en Bruselas con el pronóstico más abierto que nunca.



(Lea: Economía ligada a la bicicleta genera 5.978 empleos en Bogotá)



El Ineos, antiguo Sky, presenta al galés Geraint Thomas y al colombiano Egan Bernal como líderes en las apuestas, pero la lista de candidatos es mucho más amplia. Estos son los nombres de los diez principales favoritos al maillot amarillo en la 106 edición del Tour de Francia.



(Lea: A Bogotá le faltan más años para ser capital de la bicicleta)

1.- Geraint Thomas (GBR/Ineos). Es el defensor del título y dorsal número 1, en principio el líder del equipo junto al colombiano Egan Bernal.



Una caída en la cuarta etapa de la Vuelta a Suiza frustró la última fase de su preparación para el Tour. No pudo probarse en las etapas de montaña ni en la crono, pero al menos el accidente no le impide llegar a la salida de Bruselas. Su único resultado destacado de la temporada es el tercer puesto en Romandía



2.- Egan Bernal (COL/Ineos). Su baja en el Giro por fractura de clavícula quedó olvidada con su brillante triunfo en la Vuelta a Suiza. A sus 22 años es para muchas el candidato número 1 y ya se le define como el "Canibal" del ciclismo actual.



Puede ser el primer colombiano ganador del Tour. El año pasado, al servicio de Froome y Thomas acabó en la decimoquinta plaza, y este año ha ganado la París Niza y Vuelta a Suiza, donde mostró sus excelentes cualidades de escalador ganando en San Gottardo y en contrarreloj, donde perdió solo 19 segundos respecto al campeón mundial de la especialidad, Rohan Dennis. Este Tour puede vivir el nacimiento de una gran estrella con Bernal,



3.- Nairo Quintana (COL/Movistar). A sus 29 años y con una posible salida del Movistar a la vista, el ciclista boyacense tiene una cuenta pendiente en el Tour.



Ganó el Giro en 2014 y la Vuelta en 2016 y solo le falta el amarillo de París. Ha sido dos veces segundo y una tercero. En ausencia de Froome las opciones del sueño aumentan, pero lo mismo piensa su compatriota Egan Bernal, quien pide paso como su sucesor.



Quintana llevará los galones del Movistar, pero sabe que Mikel Landa es una opción muy próxima en la escuadra telefónica. En la temporada solo ha ganado una etapa en el Tour Colombia, en la Volta fue cuarto y en la reciente Dauphiné noveno. Con escasa contrarreloj este Tour puede ser un "ahora o nunca".



4.- Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain Merida). "El Tiburón" siciliano, de 34 años, es uno de los siete ciclistas de la historia que han ganado las tres grandes. Su segundo puesto en el Giro y su estilo y ambición bien merecen que se le considere entre los favoritos.



Asegura que su objetivo será luchar por etapas, pero en ausencia de Froome el escualo ve que puede morder algo más jugoso. Su experiencia le pude llevar lejos. Después de Giro el ciclista de Mesina compitió en el G.P de Lugano con un quinto puesto. Llega sin victorias, pero como dicen en Italia, "Nibali es Nibali".



5.- Jakob Fuglsang (DIN/Astana). El veterano danés de 34 años lleva una temporada destacada, en progresión, tal y como demostró ganando el Dauphiné y anteriormente la Lieja. Además ha hecho puestos de honor, segundo en la Flecha, cuarto en el País Vasco, tercero en la Tirreno Adriático y vencedor en Andalucía. El Astana apuesta por él y ha confeccionado un equipo de nivel que incluye 4 españoles: Luis León Sánchez, Gorka Izagirre, Pello Bilbao y Omar Fraile.



6.- Mikel Landa (ESP/Movistar). Mikel Landa (Murgía, 29 años) pide paso para demostrar, de una vez por todas, que tiene un Tour en sus piernas. Después del cuarto puesto en el Giro y ser hombre clave para el triunfo de Richard Carapaz, apunta alto en el Tour.



Se considera uno de los favoritos y quiere mejorar su cuarto y séptimo puestos de 2017 y 2018. Un Tour clave para el ciclista vasco, para reivindicarse y para alumbrar su futuro, quizás lejos del Movistar.



La duda es si el Giro le pasará factura en lo físico. La convivencia con Quintana por el liderato puede ser otro factor a tener en cuenta. Tras el Giro, Landa, con una sola victoria en la temporada, no ha vuelto a competir. Corredor irregular, impulsivo y a veces imprevisible, dará que hablar en este Tour de Francia. Es la baza del ciclismo español, a la espera de la confirmación de hombres como Enric Mas o Marc Soler.



7.- Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale). La eterna esperanza del ciclismo francés, segundo en 2016 y tercero en 2017, es a los 28 años otro de los corredores que están pendiente del salto a la consagración.



El año pasado fue sexto y sus paisanos empiezan a considerar a Thibaut Pinot como la baza gala. En el ensayo del Dauphiné ocupó la décima plaza y no terminó nada contento.



En el Desafío del Mont Ventoux fue superado por Jesús Herrada. De haber sido al contrario, Bardet hubiera llegado al Tour con algo confianza. Esta temporada no ha levantado aún los brazos.



8. Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) Otro corredor aún por explotar es Adam Yates, de 26 años, hermano de Simon, que también estará presente en el Tour como ayudante sin ambición en la general.



Su regularidad en la temporada le permite ponerse en la foto de favoritos al top 10. Empezó la temporada con victoria de etapa en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, fue quinto en Andalucía, segundo en la Tirreno y Volta a Cataluña, quinto en el País Vasco, cuarto en la Lieja y en el Dauphiné fue líder tres días antes de retirarse enfermo en la octava jornada. En 2016 fue el mejor joven del Tour con el cuarto puesto, este año quiere que aportar más acento inglés al podio.



9. Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) Un guerrillero en la carretera de 29 años que aún busca su espaldarazo en el Tour. Desde el tercer puesto en 2014 sus participaciones han resultado un fracaso.



Pero el ciclista de Lure no tira la toalla y quiere demostrar a los franceses que la baza es él y no Bardet. El vencedor del Lombardía ha ganado el Tour de Haut-Var y el Tour de l'Ain, y en el Dauphiné se clasificó quinto con buenas impresiones con vistas al Tour.



10.- Rigoberto Urán (COL/EF Education First) "Rigo", de 32 años, es otra carta del ciclismo colombiano para el Tour. Su segundo puesto en 2017 le catapultó como líder y ahora se ofrece para asomarse por el podio.



El ciclista de Urrao (Antioquia) lleva una temporada difícil tras la fractura de clavícula en la París-Niza y reapareció en california con la plaza 14. En la Ruta de Occitania que ganó Alejandro Valverde el corredor del Education First subió al podio como tercero.



EFE