Usuarios aseguran que responsables de la minga deben pagar los daños

Los comentarios del senador Álvaro Uribe Vélez sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la minga indígena para levantar la protesta que mantuvieron durante 27 días y que causó millonarias pérdidas económicas por el bloque de carreteras, despertó una fuerte indignación en el país.



A través de su cuenta en Twitter, el congresista dijo: “Es preferible cerrar esa carretera dos años, mejorar y cuidar la alterna que firmar acuerdos con la minga apoyada en el terrorismo”. También aseguró que “el precedente de firmar ante acciones violentas, jamás permite pasar la página” y añadió que “la autoridad firme y serena evita las masacres”.

Adicional a esto, Uribe se refirió a los daños ocasionados asegurando que los participantes de la minga deberían responder por los daños.



(Lea: Fuertes reacciones a los mensajes de Uribe sobre la minga indígena)



Ante esto, en Portafolio.co consultamos a nuestros lectores si estaban de acuerdo o no con la propuesta y estos fueron los resultados.



De 209 votos recibidos, 155 usuarios (74,2%) están de acuerdo con propuesta del senador asegurando que deben responder por los actos de vandalismo vistos durante los 27 días de protesta.



“Claro que debería pagar. Estamos de acuerdo con la protesta porque es un derecho, pero no acompañada de vandalismo, saqueo, asesinatos y violencia general. Eso no está contemplado en la Constitución, esos son delitos y deben ser castigados”, comentó el usuario Guillermo Rios en nuestra publicación en Facebook.



(Lea: No hubo encuentro entre indígenas y Duque)



Comparte su opinión la usuaria Esmeralda Trujillo, quien dijo: “Claro que sí. Lo público es de todos y sale de los impuestos que pagamos. La única manera que valoren lo público es haciéndoles responsables de los daños”.



Por su parte, 54 usuarios (25,8%) declararon no estar de acuerdo con la propuesta asegurando que su manifestación quería llamar la atención de un Gobierno que no les ha cumplido con lo pactado.



“No. Todo es producto de incumplimientos reiterados por parte de todos los Gobiernos”, comentó Wilson Kabra.



“El que debería pagar es el Estado. Ellos luchan por sus derechos… ¿si se iban a sentar a negociar, por qué no lo hicieron antes de que fueran tan grandes las pérdidas?”, dijo el usuario Gustavo Gómez.



RESULTADOS EN TWITTER



En nuestra cuenta de Twitter, @Portafolioco, de los 1.161 usuarios que participaron, el 73% aseguró estar de acuerdo con que los participantes de la minga respondan por los daños ocasionados, mientras que el 27% no está de acuerdo.