Vino mexicano, una industria más allá del tequila

En septiembre pasado tuve la fortuna de ser invitado, como jurado de cata, por el concurso de vinos y espirituosos mas importante de México, auspiciado por el Concours Mondial de Bruxelles, que ya cumple su tercera edición para vinos y espirituosos mexicanos, celebrado este año en la ciudad de Aguascalientes, corazón geográfico de México.



(Lea: El vino, negocio en expansión)

Allí compartí con figuras como Martín Reyes master of Wine norteamericano con raíces mexicanas o el genial Pedro Ballesteros otro master of Wine que deslumbra por su sabiduría y sencillez, maestros mezcaleros como Lala Noguera, una de las mujeres que conoce más de Mezcal en el mundo comprometida a fondo con el trabajo de las comunidades campesinas en la elaboración de esta bebida ancestral, y otras figuras de talla internacional.



(Lea: Sidra de manzana: bebida artesanal que toma fuerza en el país)



Pero lo que verdaderamente me deslumbró fue el crecimiento de su industria vitivinícola, industria que cumple 422 años de historia, hecho que se consolidó cuando en agosto de 1597 el Rey Felipe II de España concedió permiso a Don Lorenzo García para fundar la Hacienda Don Lorenzo destinada a la producción de vinos y brandys en el nuevo mundo. Dicha Hacienda se convirtió en la bodega Casa Madero, que hoy ostenta ser el sexto viñedo, vigente, mas antiguo del mundo.



Esa cultura de la vid fue seguida de cerca por el franciscano Fray Junípero Serra quien, en el siglo XVIII plantó la uva Mission a lo largo de la costa norte del pacífico mexicano, incluido el territorio del actual California, que en aquel momento pertenecía a México.



Los movimientos de independencia, con el libertador Iturbide estimularon la producción de vino en estas tierras, en 1707 el padre Eusebio Khun, crea el primer vino en California. En 1843 se crea la primera escuela de viticultura en territorio mexicano.



En 1860 se hace un vino llamado “Sangre de Cristo”. En 1888 se funda la bodega Santo Tomás. En 1900 la temible epidemia de la filoxera asola el viñedo nacional. En 1906, 100 familias rusas se establecen en el valle de Guadalupe (Baja California) una de las zonas mas prometedoras en la producción de vino mexicano.



Para 1948 se crea la Asociación Nacional de Viticultores mexicanos; En 1928 nace la bodega L.A. Cetto, la mas grande del país en la actualidad y en 1968 aparece en escena el enólogo Camilo Magoni uno de los padres de la viticultura moderna mexicana, a el se le debe la introducción de la uva Nebbiolo en territorio nacional.



Hoy México tiene 6.500 hectáreas de viñedo, repartidas en 216 bodegas, con 1050 distintas etiquetas de vino, de las cuales 75% son de vino tinto y 25% de vino blanco. Ha recibido mas de 1000 medallas en Concursos internacionales de vino y elabora 119 millones de botellas de 750 mililitros al año, unos 89.5 millones de litros, ocupando el puesto 35 a nivel mundial como productor de vino, con un 0,07% de la producción global.



El 96% de sus vinos se toman en territorio mexicano. Finalmente los mexicanos toman 750 ml per cápita, es decir cada uno de los 128 millones de mexicanos toma promedio una botella de vino al año, consolidando una industria que cuesta unos 550 millones de dólares, con un crecimiento del 11% anual.



¿DÓNDE SE HACE EL VINO?



Las principales variedades de uva en territorio mexicano son:

- Tintas Blancas

- Nebbiolo Chardonnay

- Cabernet Sauvignon

- Chenin Blanc

- Merlot. Sauvignon Blanc

- Syrah Moscatel

- Tempranillo Semillon

- Malbec Colombard



De los 32 Estados que tiene México, 12 se dedican a la producción de vino, estos son:

- Baja California (Ensenada)

- Cohauila

- Guanajuato

- Querétaro

- Zacatecas

- Aguascalientes

- Chihuahua

- Sonora

- San Luis Potosí

- Puebla

- Durango

- Nuevo León



Zonas destacadas por su producción

La zona más interesante y que mejores vinos está haciendo, con cerca del 80% de la producción mexicana es la Baja California con sus 180 bodegas, que rodean la ciudad de Ensenada. Sus diferenciales térmicos entre el día y la noche, sus suelos, su escasa pluviometría y elevaciones entre los 100 y 800 msnm, proporciona los mejores valles (terroirs) para la viticultura mexicana, estos valles son:



-Valle de Guadalupe

- Valle de Calafia

- Valle de Santo Tomás

- Valle de San Vicente

- Valle de San

-Antonio de las Minas

- Valle de Ojos Negros

- Tecate







José Rafael Arango

Especial para Portafolio

Jurado Internacional: Concouurs Mondial Bruxelles