Vuelven los Foo Fighters a Colombia

La banda de rock estadounidense Foo Fighters regresará a Colombia para dar un concierto en el estadio El Campín de Bogotá el próximo 1 de octubre junto a Weezer y Tenacious D, informaron este martes los promotores.



La banda que lidera Dave Grohl, exbaterista de Nirvana, estará acompañada en el espectáculo por el rock alternativo de Weezer, con los que ya han compartido escenarios, así como por el dúo de actores Jack Black y Kyle Gass que conforman Tenacious D. Los dos interpretes formaron el grupo en 1994 y en él combinan comedia y música.



Los Foo Fighters presentarán en la capital colombiana su más reciente álbum de estudio, 'Concrete and gold', cuatro años después de su única presentación en el país. La gira lleva el mismo nombre que el disco y la comenzaron en 2017.



Gracias a su trabajo, la banda ha posicionado los temas 'Run' y 'The sky is a neighborhood' en las listas de éxitos. El 'Concrete and Gold tour' ha llevado a la banda por 66 escenarios en Estados Unidos, 30 en Europa, seis en Suramérica, seis en Oceanía y cinco en Asia, con lo que han sumado un total de 116 presentaciones a lo largo de dos años. A ellas se sumarán los 22 conciertos que tienen programados para este 2019.



La agrupación estadounidense se ha consolidado como una de las más importantes del rock durante los últimos 25 años, y sus espectáculos tienen fama de ser maratones de 'rock n roll' que en algunos casos han superado las tres horas de concierto.



Dentro de los éxitos más importantes de los Foo Fighters se cuentan 'Everlong', 'My hero', 'Monkey wrench', 'The pretender', 'Walk', 'Best of you', 'All my life', 'Learn to fly', 'Times like these'.



En su último concierto en Colombia, la banda prometió que regresaría al país tras uno de los mejores conciertos en la nación suramericana para sus aficionados.



Las entradas estarán disponibles en una venta anticipada exclusiva para clientes de los Bancos Aval desde el 27 de marzo a las 10 am hasta el 29 de marzo a las 10 pm, la venta general será a partir del 30 de marzo a las 10:00 am a través de www.eticket.co (solo tarjetas de crédito) y en el centro de atención de llamadas de Eticket (+ 57-1-794 -09-00), y en las tiendas Jumbo (Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali).



Las boletas costarán desde 126.000 hasta 526.000 pesos.