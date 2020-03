Valora el momento

Siempre es buen tiempo para esto y más ahora: Reposa, relájate y medita porque le hace bien a todo tu ser: Espíritu, mente, emociones, consciencia y cuerpo. Sé bien consciente de que necesitas alimentar y cuidar esas cinco dimensiones y dedicarles tiempo. Para estar bien debes dedicar un buen tiempo diario a alimentar tu espíritu, tu mente, y a cultivar lindas emociones.

Todo eso te pide hacer un examen para poder tomar consciencia, hacer cambios y mejorar. Mírate como en el buen estratega que está atento a cómo están sus jugadores y cada día los guía en el entreno.



Sé el entrenador de tu propio Ser y con disciplina haz ejercicios y acciones que te enriquecen y te ayudan. Parece absurdo, pero el humano no hace en su vida lo que de una u otra manera hace en su trabajo.



La empresa más importante es tu propia vida, es amarte, es cuidarte, es hacer un mejoramiento continuo.





“Carpe diem” en latín es lo mismo que “aprovecha el día” y la expresión aparece en una Oda del poeta romano Horacio. Es lo mismo que vive el momento con intensidad, o no desperdicies la vida que pasa en cada instante. En la Oda se lee “abraza el día y confía mínimamente en el futuro”.



Horacio fue una gran poeta latino: 65- 8 a C. Durante la Edad Media era entendido como: "vive el momento porque vas a morir pronto". Entonces la muerte andaba cerca. Hace poco vi esas dos sabias palabras tatuadas en el brazo de una bella mujer, que por lo que sentí, las practicaba.



En mis ayudas para morir bien me deja pensativo comprobar que muchos de los que ven cerca su partida aprovechan cada instante. Para ellos es oro en polvo poder compartir con los que aman y disfrutar al máximo lo que tantos no valoran ¿Qué? El milagro de vivir, de amar, de sonreir, de estar con los que se dice amar, de sentir. Lo que ahora vive la humanidad es para hacer cambios de vida. Carpe diem. Ámate y ama.



Desde que el sol mañanero brilla hasta que se oculta en lontananza tú eliges vivir en el amor o en el temor. También eliges evolucionar en este plano con amor o con dolor, por las buenas o por las malas. Lo triste es constatar que el humano en su inconsciencia suele aprender más con ignorancia y dolor que con amor y sabiduría.



Por lo mismo, ¡Alto! ¡Stop”. Detente y en relax entra en tu interior para tomar consciencia con buenas preguntas. ¿De verdad amo y me amo?, ¿mis actos son conscientes y coherentes?, ¿Irradio amor y luz?, ¿Soy Feliz? Sin preguntas vas como barco al garete, en inconsciencia, casi siempre sufriendo y haciendo sufrir. Los sabios siempre han practicado un frecuente autoexamen, para lograr autoconocimiento y tener autocontrol, autoestima y autocuidado. Relee y verás que son 5 autos que no cuestan nada y con ellos estás mejor que con el más costoso Bugatti, Tesla o Porsche.



Seguramente en varias ocasiones te has dicho: ¡Qué bueno estar en una isla! Es bueno para tu ser a-isla-rte con frecuencia. Lo que vive la humanidad es un a-isla-miento valioso que ojalá sirva para despertar consciencias. Tu y la Tierra lo necesitaban. Un stop obligatorio para crear buenos hábitos que perduren: estar más con los que amas, relajarte, meditar, orar, leer, aquietarte.



Gonzalo Gallo González

oasisgonzalogallo@gmail.com.

Escritor- Conferencista.